Пожарные оперативно потушили перекрытие в приемной комиссии Национального педагогического университета им. Ушинского.

В Одессе спасатели ликвидировали пожар в помещении приемной комиссии одного из вузов.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, сегодня примерно в 14:20 в службу спасения поступила информация о возгорании одноэтажного здания по улице Старопортофранковская, 34.

Выяснилось, что горит деревянное перекрытие здания приемной комиссии Национального педагогического университета им. Ушинского.

Пожар был ликвидирован в 14:39 на площади 15 кв. м.

Погибших и пострадавших нет.

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О причинах возгорания пока не сообщается

Как уже сообщал УНИАН, этим летом в Одессе произошел пожар в общежитии Одесского национального медицинского университета - огонь вспыхнул в комнате на третьем этаже пятиэтажного здания. В результате пострадал один студент.

Также сообщалось о пожаре в урологическом отделении одесской ГКБ №10. На время тушения возгорания было эвакуировано 36 человек, в том числе лежачих пациентов.

Автор: Лариса Козовая