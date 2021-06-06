Из здания эвакуировали более ста судентов.

В Одессе при пожаре в общежитии медуниверситета пострадал студент. Возгорание произошло в комнате на третьем этаже пятиэтажного здания общежития.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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6 июня в 00:52 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в общежитии Одесского национального медицинского университета, которое расположено по улице Маршала Малиновского.

Администрацией общежития до прибытия подразделений ГСЧС были эвакуированы 106 человек.

Во время тушения пожара с четвертого этажа здания сотрудники ГСЧС спасли студента, 1999 г.р.

«В результате пожара пострадал студент, 1998 г.р., который в состоянии средней тяжести с диагнозом «ожоги верхних дыхательных путей, отравление продуктами горения» госпитализирован», - сказано в сообщении.

Спасателям удалось предотвратить распространение огня на другие комнаты.

В 1:28 пожар локализован и в 01:40 ликвидирован на площади 25 кв. м.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

От ГСЧС привлекались 11 единиц пожарной техники и 57 человек личного состава.

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Автор: Лариса Козовая