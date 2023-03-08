Он обнародовал в запрещенных соцсетях информацию о местах базирования Сил обороны и расположения объектов критической инфраструктуры в Одесской области и был корректировщиком.

В Одессе задержан вражеский Информатор. Об этом сообщает Управление Службы безопасности Украины в Одесской области.

Как отмечается, спецслужба разоблачила приспешника оккупантов в результате контрдиверсионных мероприятий на юге Украины.

"Он обнародовал в запрещенных соцсетях информацию о местах базирования Сил обороны и расположения объектов критической инфраструктуры в Одесской области. "Подхваченную" в соцсетях информацию оккупанты использовали для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов", - говорится в сообщении.

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По данным управления, в случае "прилетов" вражеский информатор выходил на местность для выяснения и обнародования их последствий для повторных воздушных атак.

Контрразведчики СБУ установили и задержали злоумышленника в Одессе. По данным следствия, фигурантом является местный житель, который поддерживает вооруженную агрессию РФ и оправдывает военные преступления россиян.

Кроме того, на собственных страницах в запрещенных в Украине соцсетях он призывал к насильственному захвату государственной власти и уничтожению украинского народа.

Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами преступной деятельности.

Ему сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности), ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Борьба с предателями в Украине

В начале марта СБУ задержала информатора российской военной разведки в Донецкий области. Предатель "сливал" информацию о размещении важных объектов социальной инфраструктуры.

Вчера стало известно, что правоохранители задержали вражеского информатора, который наводил российские ракеты на торговые центры и другие объекты в Днепропетровской области.

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