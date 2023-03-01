Украинские правоохранители показали, как мужчина предавал Украину.

СБУ в среду, 1 марта, задержала информатора российской военной разведки в Донецкий области и обнародовала доказательства его "измены": речь идет о жителе города Мирноград, который организовал настоящую частную переписку с вражескими боевиками.

Сотрудники СБУ уточнили, что предатель Украины сообщал оккупантам данные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на Авдеевском направлении. Также он "сливал" информацию о размещении важных объектов социальной инфраструктуры в Покровском районе Донецкой области. Позже эту информацию оккупанты использовали для обстрела Украины.

Свою переписку с боевиками украинец вел через анонимные телеграмм-каналы. Военная разведка РФ вышла на "крота-предателя", заметив его прокремлевские взгляды в запрещенных социальных сетях.

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В СБУ сообщили, что обнаружили доказательства переписки с агрессором во время обысков личного места жительства украинца. Он не удалил данные со своего мобильного телефона:

Задержание предателей Украины со стороны СБУ - последние случаи

Напомним, что сейчас правоохранители и, в частности, сотрудники СБУ продолжают массовые задержания предателей, которые в свое время решили сотрудничать с армией РФ в уничтожении Украины.

Недавно на украинской территории СБУ даже арестовала активы российского бизнесмена, который занимался финансированием испытаний вражеских ракет.

Также разведчики арестовали в Николаеве агента РФ, который имел псевдоним "Шакал". Мужчина отличился особым лицемерием: он тренировал украинских защитников и одновременно "сливал" данные о них РФ.

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