Задержанный передавал россиянам координаты торговых центров, центральных площадей и других мест массового пребывания людей, обозначая их как военные объекты.

Правоохранители задержали вражеского информатора, который наводил российские ракеты на торговые центры и другие объекты в Днепропетровской области.

Как сообщает Служба безопасности Украины, контрразведка СБУ разоблачила еще одного приспешника агрессора в ходе следственно-оперативных действий в Днепропетровской области.

Им оказался житель Новомосковска, который собирал для российской спецслужбы информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона.

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Кроме того, он передавал оккупантам координаты городских торговых заведений, центральных площадей и других мест массового пребывания людей.

При этом в "отчетах" вражеский агент менял их названия и обозначал как военные объекты.

"Полученные сведения нужны были захватчикам для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским городам. За это агрессор обещал своему приспешнику деньги и "должность" в рядах оккупационной администрации в случае захвата региона", - говорится в сообщении.

Вражеского информатора задержали в собственном доме. По данным следствия, он находился на постоянной связи с представителем российской спецслужбы, с которым вышел на контакт в одном из прокремлевских пабликов.

В дальнейшем фигурант передавал врагу локации украинских объектов через мессенджер в виде электронных координат или фотоматериалов с привязкой к местности.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны, которые он использовал для коммуникации с агрессором. Также у фигуранта изъята российская символика.

"На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в СБУ.

Задержание предателей и российских коллаборантов

Как сообщал УНИАН, предателей среди граждан Украины, помогающих российским террористам наводить ракеты на гражданские объекты, правоохранители задерживают регулярно.

В частности, одного из таких корректировщиков задержали в Харькове вблизи объекта критической инфраструктуры. Он также собирал информацию о местах базирования и маршрутах перемещения подразделений Вооруженных сил Украины на территории города. Задержанный был завербован в ноябре, он безработный, на руке имеет татуировку с изображением российского герба.

Кроме этого российский агент, собиравший информацию о размещении объектов критической инфраструктуры и особенностях их работы на территории западных регионов, был задержан на Тернопольщине. Этот предатель - житель Кременецкого района, которого российская спецслужба завербовала после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Еще двое задержанных агентов Российской Федерации помогали российским оккупантам готовить ракетные удары по железнодорожным узлам и энергообъектам Одессы и Херсона. Один из них задержан вблизи центрального железнодорожного вокзала в Херсоне, другой - в Одессе после скрытой фотофиксации одного из военных объектов.

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