Легковой автомобиль принадлежит автотранспортному хозяйству МВД по Санкт-Петербургу.

В Питере велосипедистка попала в больницу с переломом носа после того, как врезалась в дверь полицейского автомобиля.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На записи видно, как 27-летняя девушка едет по улице Гороховой Адмиралтейского района, как вдруг из припаркованного автомобиля внезапно начинают выходить пассажиры. В итоге велосипедистка на скорости въехала в заднюю дверь.

Позже выяснилось, что легковой автомобиль принадлежит автотранспортному хозяйству МВД по Санкт-Петербургу. Там уже начали служебную проверку.

Возбужденно административное расследование по статье "Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".

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Автор: Денис Прядко