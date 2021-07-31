В Питере велосипедистка попала в больницу с переломом носа после того, как врезалась в дверь полицейского автомобиля.
Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Life Shot.
На записи видно, как 27-летняя девушка едет по улице Гороховой Адмиралтейского района, как вдруг из припаркованного автомобиля внезапно начинают выходить пассажиры. В итоге велосипедистка на скорости въехала в заднюю дверь.
Позже выяснилось, что легковой автомобиль принадлежит автотранспортному хозяйству МВД по Санкт-Петербургу. Там уже начали служебную проверку.
Возбужденно административное расследование по статье "Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".
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