По факту хулиганства полиция составила админпротокол.

В Одессе активисты "демонтировали" с мемориального комплекса Крылья победы орден с изображением Ленина и медаль "Золотая звезда". Соответствующие видео и фото появились в социальных сетях 7 сентября. В частности, на них двое активистов - Демьян Ганул и Владислав Балинский - у стелы Крыла победы, которая расположена на площади Десятого апреля (район Аркадии). У Ганула в руках - металлический лом. Видно, что на земле - обломки, а барельефы ордена Ленина и медали "Золотая звезда" сбиты (сорваны) с поверхности.

"В Одессе упал чл*нин, проходил мимо, шокированный этой новостью. А я просил власть снять его толерантно, ну, власть не всегда слышит общественность. Напомню, чл*нин не охраняется законом и не имеет никакой культурной ценности", - написал Ганул в "Фейсбук".

Он также заявил, что к мемориалу приехала полиция, до приезда которой активисты успели убрать символику только в одном месте. "В Одессе на площади Десятого апреля есть еще один чл*нин и советская звезда. До приезда полиции успел упасть только один. Вопрос времени, когда упадет второй, поэтому я рекомендую властям показать, как можно цивилизованно снять изображение идеолога советского режима, выполнив, наконец, закон о декоммунизации. Возможно, это даже лучше, что власть может учесть вчерашний опыт и провести демонтаж самостоятельно", - написал Ганул в "Телеграм"-канале.

Активист констатирует, что на место прибыли полицейские, что неудивительно, потому что Украина - правовое государство. Он также обнародовал соответствующее видео, на котором - постамент уже без символики, и его другая часть, где пока остаются барельефы упомянутых наград. На случившееся отреагировал глава филиала Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк.

"Это (демонтаж, - УНИАН) должна была еще 9 лет назад сделать Одесская городская власть. Девять лет, уважаемые дамы и господа, откровенного саботажа и отрицания действующего Закона Украины о декоммунизации!!!???", - заявил он. Гуцалюк добавил, что в отношении Ганул и Балинского правоохранители составили админпротокол за "мелкое хулиганство".

Декоммунизация в Украине - что уже сообщалось

Мемориал Крылья победы с 36-метровой стелой открыт в 1984 году к 40-й годовщине освобождения Одессы от нацистов в годы Второй мировой войны. Город был освобожден войсками 3-го Украинского фронта 10 апреля 1944 года. Обелиск выполнен из серого мрамора, его венчает "Золотая звезда", на постаменте (в виде больших кубов) - символика тех времен, в частности, орден Ленина и медаль "Золотая звезда", которой награждали героев СССР. Одновременно с медалью вручался указанный орден.

Напомним, в столице Украины Киеве сняли советские символы в виде серпа и молота с монумента "Родина-мать", который планируют переименовать. В Минкульте рассказали, что после демонтажа герб оставят в музее. В общем процесс пошел, и вскоре в Киеве появится "Украина-мать".

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