Орден сняли с постамента на площади Победы в столице.

Сегодня в Киеве в рамках дерусификации и декоммунизации активисты демонтировали два изображения Владимиру Ленину.

Об этом сообщил председатель ОО "Свитанок" Вадим Поздняков.

"Сегодня демонтировано два изображения Ленина почти в центре города. Сколько лет требовали этого от Кличко, однако сделать он так и не смог. А сделали - неравнодушные патриоты. Слава козакам! Не словом, а делом", - отметил он.

Так, орден сняли с постамента на площади Победы в столице.

Напомним, в Харькове демонтировали памятник Жукову.

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