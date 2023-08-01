Принято решение о переименовании монумента "Родина-мать" на "Украина-мать".

В столице Украины Киеве начали снимать советские символы в виде серпа и молота с монумента "Родина-мать", который впоследствии планируют переименовать.

И. о. главы Минкульта Ростислав Карандеев рассказал, что после демонтажа герб планируют оставить в музее. В целом процесс пошел, и вскоре в Киеве появится "Украина-мать".

Декомутизация монумента "Родина-мать" - детали

В 2022 году Минкульт провел опрос в приложении "Дия"- "как быть с гербом СССР на щите Родины-матери". 85% опрошенных украинцев высказались за то, чтобы заменить герб СССР на трезубец.

Впоследствии было принято решение о том, что монумент "Родина-мать" будет декоммунизирован. Советский герб, который находится на щите статуи будет снят. Стоимость проекта составит 28 миллионов гривень.

В Министерстве культуры отметили, что этого момента ждали с даты провозглашения независимости - государственные и культурные деятели неоднократно поднимали вопрос замены символа порабощения на символ нашей государственности.

Кроме того, монумент планируют переименовать на "Украина-мать". Об этом сообщил гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук. Впрочем, решение Ученого совета музея о переименовании монумента еще должно утвердить Министерство культуры и информационной политики Украины. Савчук надеется, что это произойдет до 24 августа нынешнего года – Дня Независимости Украины.

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