В Одессе столкнулись пять автомобилей, есть погибшие и пострадавшие. Как сообщили журналистам в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, 5 января около 22:00 на регулируемом перекрестке улиц Разумовской и Мясоедовской столкнулись пять машин.
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По предварительной информации, в результате аварии один человек погиб и двое травмированы. На месте происшествия работают следователи, медики и сотрудники ГСЧС.
В районе ДТП перекрыта проезжая часть, патрульные осуществляют отвод транспорта и регулируют дорожное движение.
Как утверждают очевидцы, ДТП спровоцировал уличный гонщик. Говорят, что дрифтер развил большую скорость, хотел «зайти в занос на перекрестке», но не справился с управлением и врезался в другие машины. В результате столкновения одна из них загорелась, и находившийся в ней мужчина якобы сгорел заживо.
Факт ДТП подтвердили в региональном главке Нацполиции.
«Есть погибшие и пострадавшие, пока их количество устанавливается. В результате столкновения транспортных средств одно из них загорелось. Сейчас пожар ликвидирован», - сказано в сообщении.
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