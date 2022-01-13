Содержание татуировки выражало пренебрежение к правоохранителям.

В Одессе будут судить военнослужащего Национальной гвардии, который до смерти забил незнакомого мужчину.

Об этом сообщают в Одесской специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере.

Установлено, что в ночь на 18 июля 2021 года военнослужащий находился в Одессе, где выпивал вместе со своим знакомым.

У них возник конфликт с прохожим, у которого была татуировка, содержание которой выражает пренебрежение к правоохранителям.

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Обвинительный акт в отношении военнослужащего контрактной службы одной из воинских частей Нацгвардии и его знакомого по факту убийства (п. 7 ч. 2 ст. 115 УК), направили в суд.

Ранее сообщалось, что в Киевской области мужчина из ревности забил до смерти беременную жену.

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