В Одессе будут судить военнослужащего Национальной гвардии, который до смерти забил незнакомого мужчину.
Об этом сообщают в Одесской специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере.
Установлено, что в ночь на 18 июля 2021 года военнослужащий находился в Одессе, где выпивал вместе со своим знакомым.
У них возник конфликт с прохожим, у которого была татуировка, содержание которой выражает пренебрежение к правоохранителям.
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Обвинительный акт в отношении военнослужащего контрактной службы одной из воинских частей Нацгвардии и его знакомого по факту убийства (п. 7 ч. 2 ст. 115 УК), направили в суд.
Ранее сообщалось, что в Киевской области мужчина из ревности забил до смерти беременную жену.