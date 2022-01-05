Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

Жителя Киева, который убил собственную мать, а затем выпрыгнул из окна многоэтажки, взяли под стражу.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации столичной полиции.

Согласно сообщению, Святошинский районный суд избрал мужчине меру пресечения сегодня, 5 января.

Правоохранители отмечают, что досудебное расследование начато по п. 4 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью.

По согласованию со Святошинской окружной прокуратурой, фигуранту уже сообщено о подозрении в совершении преступления.

"Следователи подали в суд ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей, которое суд удовлетворил в полном объеме. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы", - информирует полиция.

В ходе следствия полицейские назначают ряд экспертиз, одна из которых судебно-психиатрическая, чтобы установить психическое состояние задержанного на момент совершения преступления и определить его вменяемость или невменяемость.

Как писал УНИАН, 4 января полиция сообщила, что в Киеве 27-летний мужчина убил собственную мать за отказ дать ему деньги, а потом выпрыгнул из окна пятиэтажки.

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Во время первоочередных следственных действий было выяснено, что накануне сын требовал у матери деньги на личные нужды. Получив отказ, он избил мать по голове гитарой и стулом, обломки которых были изъяты в качестве вещественных доказательств. Поняв, что 65-летняя мать мертва, сын выпрыгнул из окна многоэтажки.

Киевлянина, 1995 года рождения, задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сообщалось, что подозреваемого госпитализировали в медицинское учреждение, его состояние стабильное.

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