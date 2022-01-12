У женщины осталась 15-летняя дочь.

На Киевщине мужчина забил до смерти беременную жену, по его словам, из-за ревности.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

"10 января около 21:40 часов в поселке Барышевка 30-летний выпивший мужчина поссорился с женой и избил ее до смерти. О происшествии в полицию сообщили медики, констатировавшие смерть потерпевшей. На место сразу прибыли работники группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство полиции Броварщины", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что в тот вечер 30-летний мужчина пришел домой выпивший и стал оскорблять свою 34-летнюю жену. Между ними возникла ссора, в результате которой разъяренный муж нанес множество ударов кулаками по голове жене.

Читайте такжеПожаловаться на домашнее насилие теперь можно онлайн: как это сделать"Остановился обидчик, когда заметил бездыханное тело своей возлюбленной", - отметили в полиции.

Полицейские задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Я пришел к жене, был в состоянии аффекта. Приревновал ее очень, ее сутки не было. Начал бить. По голове, по плечам, по всему. Сколько раз? Я не помню", - рассказал мужчина правоохранителям.

По предварительным выводам экспертов, женщина скончалась от разрыва внутренних органов и кровопотери. У нее осталась 15-летняя дочь.

Следователи под процессуальным руководством Броварской окружной прокуратуры Киевской области сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет. Меру пресечения изберет суд.

Как сообщал УНИАН, ранее на Львовщине мужчина зарезал беременную жену и пытался убить себя на глазах у дочери.

А беременную китаянку в Новый год не пустили в больницу из-за COVID-теста: ребенок умер.

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