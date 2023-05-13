За пропаганду коммунистического режима нарушитель может сесть в тюрьму на пять лет.

В Одессе на улице мужчина слушал гимн СССР. Как подтвердили УНИАН в полиции, вчера на номер "102" поступило сообщение от жителей Киевского района города о том, что какой-то мужчина слушает на улице гимн Советского Союза.

В частности, сообщил заявитель, нарушитель включил громко запрещенную музыку с мобильного телефона, сидя возле жилой многоэтажки.

На место происшествия были направлены правоохранители.

Видео дня

В соцсетях обнародовано видео, на котором запечатлены два мужчины на лавочке. Один из них - пожилого возраста, другой - помоложе. Очевидцы сообщают, что инцидент случился на проспекте Небесной Сотни, 10.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 436-1 УК (распространение коммунистической, нацистской символики, пропаганда коммунистического режима и т.д.). Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас правоохранители ищут свидетелей происшествия.

Новости Украины - последние громкие скандалы

Напомним, на прошлой неделе в Одессе мужчина сорвал с фасада многоквартирного жилого дома флаг Украины. Прибывшим на место происшествия правоохранителям горожанин сказал, что флаг, установленный соседями, заслонял объектив его внешней видеокамеры.

Недавно отгремел скандал с российскими песнями в центре Львова. Поведение группы мужчин родом из Днепра, которые слушали путиниста Лепса в Range Rover во Львове, вызвало возмущение тысяч пользователей.

После огласки истории в сети правоохранители получили ориентировку на любителей Лепса. Их остановили, завезли в полицейский участок, также военные вручили фигурантам скандала повестки.

А в Одессе вспыхнул скандал, когда прохожие услышали во дворе местного заведения музыку российской группы "Руки вверх". С девушками, которые танцевали под русские песни, провели разъяснительную "беседу".

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