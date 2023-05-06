Злоумышленник уверяет полицейских, что флаг заслонил ему видеокамеру.

В Одессе, в районе Молдаванки, мужчина сорвал с фасада дома флаг Украины.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, правоохранители во время мониторинга интернет-сети нашли видео, на котором зафиксировано, как мужчина срывает флаг с фасада многоквартирного дома. Происшествие произошло на улице Серова, а злоумышленник – житель этого дома.

Полицейские установили его и наведались к нему "в гости".

Видео дня

"Горожанин пояснил, что флаг, установленный соседями, заслонял объектив его внешней видеокамеры для осмотра хозяйственного помещения. Якобы он неоднократно просил снять его, а потом разозлился и сделал это сам", - рассказали в полиции.

По факту напечатания над государственным флагом открыто производство (ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины). Продолжается следствие.

На видео, которое обнародовано в соцсетях, зафиксировано: мужчина не снимает флаг, а буквально рвет его кусками. Сделал он это на глазах у местных жителей, которые в шоке от такого поведения.

Последние инциденты с флагом Украины

Ранее в Одесской области неадекват надругался над могилой защитника Украины, который погиб в Херсонской области. На могиле военнослужащего Вооруженных сил Украины обнаружили разбросанные венки, его разорванную фотокарточку и поврежден государственный флаг Украины.

Перед этим в Болгарии кандидат в народные депутаты от пророссийской партии "Возрождение" Атанас Штефанов снял украинский флаг со здания мэрии Софии и сбросил его с балкона.

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