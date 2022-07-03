При падении мужчина проломил крышу расположенной вплотную к пятиэтажке пекарни.

В Малиновском районе Одессы мужчина выпал с четвертого этажа жилого дома и почти не пострадал.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Академика Филатова вчера, примерно в 23:35.

"Мужчина 1993 года рождения выпал с четвертого этажа жилой пятиэтажки на чердак 1-го этажа", - рассказали в региональном главке. Спасатели спустили пострадавшего на землю, но, как выяснилось, госпитализация ему не понадобилась.

В социальных сетях очевидцы сообщили, что этот инцидент произошел возле Дома мебели. Мужчина был пьян и при падении проломил крышу расположенной вплотную к дому пекарни.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одесской области парень отомстил соседке, распилив пилой 5 щенков. Сперва молодой человек зарубил собаку.

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