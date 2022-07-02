Сперва парень зарубил собаку.

В Одесской области 19-летний парень убил собаку и пять щенков, чтобы отомстить соседке, которая не одолжила ему деньги.

Об этом сообщила полиция Одесской области.

В пятницу, 1 июля, в полицию обратилась жительница Тарутинской общины и сообщила, что кто-то жестоко убил ее домашних любимцев.

Уже через несколько часов установили причастного к преступлению - 19-летнего односельчанина.

Как выяснили полицейские, накануне парень просил женщину одолжить ему деньги, а услышав отказ, спланировал месть. Ночью он пришел к ней, убедился, что никого нет дома, перепрыгнул через забор, нашел во дворе топор и убил ним собаку. После этого заранее подготовленной строительной пилой и пятерых ее щенков.

"Орудия преступления полицейские изъяли, а тела животных направили на экспертизу. Правонарушитель содеянное не отрицал. Молодому человеку инкриминируют жестокое обращение, совершенное с особой жестокостью в отношении двух и более животных по части 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины. В соответствии с ней злоумышленнику грозит от пяти до восьми лет лишения свободы", - прокомментировала начальница отделения № 2 следственного отдела Болградского районного отдела полиции Елена Узун-Куртогло.

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