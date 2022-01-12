Злоумышленник хотел наказать бывшую, которая ушла от него.

В Одессе мужчина поджег автомобиль своей бывшей сожительницы. Таким способом он решил отомстить женщине за разрыв отношений.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Одесской области.

Инцидент произошел 11 января. Злоумышленник пробрался во двор женщины, облил воспламеняющейся смесью припаркованную иномарку и поджег ее.

Возгорание увидела дочь женщины. Она мигом бросилась тушить пламя и вызывать полицию.

Читайте такжеКупил цветы и пошел на преступление: киевлянин едва не сжег авто избранника свои бывшейЧерез несколько часов правоохранители разыскали и задержали мужчину. Он объяснил, что хотел отомстить женщине, которая разорвала с ним отношения.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины и сообщили злоумышленнику о подозрении. В суд, на котором ему изберут меру пресечения, мужчину поместили в изолятор временного содержания. За поджог автомобиля ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, ранее в Крыму мужчина во время ссоры поджег себя в микроавтобусе и погиб.

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