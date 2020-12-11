Его супруге чудом удалось спастись.

В Крыму мужчина во время ссоры поджег себя в микроавтобусе и погиб.

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«Водитель микроавтобуса поругался с супругой, облил себя бензином и поджег. Женщина успела выпрыгнуть, муж погиб в огне», – говорится в сообщении

Как передает ТСН, прежде, чем поджечь канистру с горючим, 48-летний мужчина заблокировал двери.

«Его жене чудом удалось спастись – она выпрыгнула из машины через окно», – говорится в сюжете.

Отмечается, что женщину с ожогами всего тела и травмами забрали в больницу, она в тяжелом состоянии.

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Автор: УНИАН