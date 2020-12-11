В Крыму мужчина во время ссоры поджег себя в микроавтобусе и погиб.
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«Водитель микроавтобуса поругался с супругой, облил себя бензином и поджег. Женщина успела выпрыгнуть, муж погиб в огне», – говорится в сообщении
Как передает ТСН, прежде, чем поджечь канистру с горючим, 48-летний мужчина заблокировал двери.
«Его жене чудом удалось спастись – она выпрыгнула из машины через окно», – говорится в сюжете.
Отмечается, что женщину с ожогами всего тела и травмами забрали в больницу, она в тяжелом состоянии.
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