Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В Киеве мужчина из-за мести обстрелял и поджег машину знакомого.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.

Инцидент произошел на улице Академика Навашина. Никто не пострадал.

По предварительным данным, Skoda загорелась в результате поджога легковоспламеняющимся веществом. На лобовом стекле полицейские обнаружили 10 отверстий, вероятно, от пуль.

Читайте такжеВ Киеве учитель отнес в ломбард 19 школьных ноутбуковОни установили причастность к совершению преступления 40-летнего киевлянина. Мужчина рассказал, что у него был длительный конфликт со знакомым, поэтому решил ему отомстить – сначала поджег авто, а потом обстрелял лобовое стекло.

У него дома нашли два предмета, похожие на пистолеты, 429 патронов различного калибра, мобильные телефоны и флеш-накопители.

Следователи Оболонского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

После проведения экспертных исследований возможна дополнительная квалификация за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Ранее сообщалось, что в Одесской области мужчина ходил по двору с гранатой без чеки и приставлял к своей голове пистолет.

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Автор: Людмила Жерновская