Ее госпитализировали с проникающими ранениями печени и почки и внутренним кровоизлиянием.

В Одессе полицейские задержали жителя Подольска, который напал с ножом на свою подругу, когда она пыталась его соблазнить.

Об этом сообщают в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Мужчина вместе с сожительницей и общей подругой устроили пикник в лесополосе на Овидиопольской дороге. Женщина начала обольщать его, а после этого устроила ссору с его гражданской женой. Тогда он несколько раз ударил подругу ножом.

Пострадавшую без сознания неподалеку проезжей части обнаружил автомобилист и вызвал карету скорой медицинской помощи. Медики госпитализировали женщину с проникающими ранениями печени и почки и внутренним кровоизлиянием.

Прибывшие оперативники обследовали лесопосадку и в нескольких километрах от места совершения преступления задержали злоумышленника.

Ему объявили подозрение по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины и поместили его в изолятор временного содержания.

За умышленное нанесение тяжких телесных повреждений мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина и женщина прибегли к "непристойному действу" в одном из пляжных заведений отдыха. Их действия сняли на видео, после чего они получили повестки.

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