На пляжах в Одессе много нарушителей, которые купаются несмотря на риск для жизни.

Отдыхающим призывного возраста на пляже 12 станции Большого Фонтана в Одессе выдавали повестки в военкомат.

Об этом сообщает Суспільне.

В комментарии журналистам патрульные пожаловались на нарушителей, которые постоянно срывают оградительные ленты и купаются несмотря на риск для жизни.

"Наиболее удивляет, когда женщины с маленькими детьми не реагируют на замечания. Не смотря на то, что были уже неоднократно случаи, что люди подрывались на минах", - рассказал старший лейтенант полиции Александр Терентьев.

К рейду присоединились и военные. Мужчинам призывного возраста они вручили повестки с приглашением явиться в военкомат.

"Я за заграждение не заходил. Я думаю, что мины ставят очень далеко отсюда, минировать сейчас пляжи нет смысла", – ответил один из нарушителей.

Ранее в Сухопутных войсках ВСУ рассказали, что практика вручения повесток на блокпостах или в других людных местах не противоречит законодательству.

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