Известно, что "колдунья" обманула пять пожилых одесситок.

В Одессе задержали мошенницу, которая "снимала порчу" с детей и забирала из домов пожилых женщин крупные суммы денег.

Как сообщили в региональном Национальной полиции, 45-летняя злоумышленница на улицах города втиралась в доверие к потерпевшим, "предвещала", что их детям "пороблено", и предлагала помощь в снятии проклятия. Ритуал делала уже в доме на деньгах, которые потом тайком забирала с собой.

В частности, установлено, что одесситка представилась 75-летней пенсионерке знакомой ее дочери. Во время общения "колдунья" сказала, что на дочь "наведена порча", однако беду можно предупредить отворотным ритуалом.

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"Поверив незнакомке, пожилая дама пригласила ее в квартиру, где та взялась "снимать проклятие". Для проведения ритуала ей понадобились все средства, которые были в доме. Хозяйка отдала "гадалке" 7000 долларов и 19000 гривен. Завершив "спасительный" ритуал, гостья завернула средства в полотенце и сказала положить их на шкаф и несколько дней не трогать. Сама же, покидая дом, тайком забрала их с собой", - рассказали в полиции.

Впоследствии, заметив исчезновение денег, пенсионерка рассказала все внуку, а тот обратился в полицию.

На установление личности злоумышленницы и места ее нахождения правоохранителям понадобилось несколько часов. Оказалось, что, кроме вышеупомянутого мошенничества, ею совершено еще четыре аналогичных преступления. Так, фигурантка в марте обманула двух женщин: у одной забрала 2600 долларов и 5 тыс. гривен, у другой - 66 тыс. гривен, 1100 евро и 100 долларов. Еще два аналогичных преступления мошенница совершила в прошлом году: в Киевском районе города она забрала у пожилой женщины 6000 тыс. долларов и 18000 гривен, у другой - 8600 долларов, 4500 евро и 4000 гривен.

"Во время проведения обыска по месту жительства фигурантки правоохранители изъяли более 12 тысяч долларов, более 2,5 тысячи евро, более 80 тысяч гривен и другие вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

В частности, у задержанной нашли очень много ювелирных украшений.

Сейчас ее задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - в мошенничестве, совершенном в условиях военного положения. Также сейчас решается вопрос о сообщении ей о подозрении в совершении других четырех установленных эпизодов.

В Одесской области мошенница выманивала деньги у родных пропавших защитников - подробности

В Одесской области разоблачили мошенницу, которая выманивала деньги у родственников без вести пропавших украинских защитников, уверяя, что они живы и нуждаются в помощи.

Установлено, что в марте 2023 года 32-летняя женщина организовала сбор данных в социальных сетях о без вести пропавших военнослужащих ВСУ и членов их семей. Злоумышленница звонила гражданам по номерам телефонов, которые они оставляли под сообщениями с призывами помочь. Представлялась волонтеркой и сообщала информацию, которую они так ждали: что их родственников нашли и они живы. Играя на эмоциях и чувствах людей, женщина злоупотребляла их доверием и продолжала вводить их в заблуждение. В частности, уверяла, что разысканные находятся в госпитале в Бахмуте и нуждаются в деньгах на лечение и т.д. и просила сбросить на ее банковский счет средства. Суммы, которые она просила у потерпевших, колебались от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен.

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