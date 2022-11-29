Мужчина после полномасштабного вторжения в Украину российских захватчиков начал вести подрывную деятельность в Одессе.

К 15 годам лишения свободы приговорен одессит, который был агентом Федеральной службы безопасности России и вывесил в городе российский флаг.

"Спецоперация Государственного бюро расследований и СБУ: суд признал виновным и лишил свободы на 15 лет жителя Одессы, который сотрудничал с ФСБ РФ и пытался похитить человека", - сообщили на сайте Государственного бюро расследований.

В ГБР рассказали, что мужчина после полномасштабного вторжения в Украину российских захватчиков начал вести подрывную деятельность в Одессе.

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"В частности, 22 августа 2022 года он разместил на одном из жилых домов Одессы флаг РФ с подписью: "Одесса - русский город". Фото с флагом он передал представителям государства-агрессора для использования в пропагандистских материалах", - отмечается в сообщении.

Также мужчина собирал и передавал оккупантам информацию о Вооруженных силах Украины и военных объектах в Одессе, данные относительно украинских патриотов, вербовал бывших правоохранителей для подрывной деятельности против Украины.

Кроме того, по данным правоохранителей, агент вместе с пособниками планировал похитить патриотически настроенного одессита-предпринимателя, который занимался волонтерской деятельностью. Для этого злоумышленники обустроили подвал для пыток мужчины, чтобы тот "согласился" отдать все свое имущество и деньги.

"Кураторам из ФСБ они рассказывали, что хотят сделать это, чтобы дестабилизировать ситуацию в городе, а также для того, чтобы после захвата Одессы войсками агрессора обменять украинского патриота на российских пленных", - говорится в сообщении.

Так, в конце сентября ГБР и СБУ провели спецоперацию по задержанию мужчины и его сообщников.

Жителя Одессы признали виновным в государственной измене, коллаборационистской деятельности и похищении человека (ч. 2 ст. 111, ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины). Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Обвинительный акт против еще одного участника группировки, которая похитила предпринимателя, направлен в суд по статье УКУ о похищении человека по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 146). Фигуранту может грозить до 5 лет лишения свободы.

Агенты ФСБ в Украине: что известно

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