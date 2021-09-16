Семья жертвы занималась предпринимательством.

В Одессе будут судить участников организованной преступной группировки, которые весной похитили юношу, вывезли в Киев и вымогали за его освобождение 1 млн долларов.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, завершено расследование в отношении шести участников организованной группы по фактам похищения человека и вымогательства (ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 , ч. 3 ст. 146, ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 189 УК Украины).

Установлено, что злоумышленники в марте текущего года похитили в Одессе юношу, семья которого занимается предпринимательской деятельностью, и требовали от родственников 1 млн долл.

"После похищения они доставили жертву в Киев, где были задержаны правоохранителями. Пострадавшего освободили", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе обысков выявлены и изъяты вещественные доказательства, проведен ряд экспертиз.

Всем участникам организованной группы сообщено о подозрении, пятерым из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а одному - круглосуточный домашний арест.

В настоящее время подозреваемым и их защитникам сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам уголовного производства.

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Как сообщал УНИАН, 26 марта в Киеве и Одессе была задержана группа злоумышленников - выходцев из Закавказья - которые похитили 20-летнего юношу и вымогали за его освобождение 1 млн долл. В региональном главке Нацполици заявили, что юношу похитили в Одессе в ночь с 23 на 24 марта. Вывезли автомобилем в Киев, в арендованной в центре квартире несколько дней держали связанным. На мобильный телефон его старшего брата поступило сообщение о выкупе в размере 1 млн долл.

Также оперативники задержали заказчика похищения: выяснилось, что у него был конфликт с отцом заложника – местным фермером. Похитив сына, злоумышленник решил оппоненту так отомстить.

Автор: Лариса Козовая