Благодаря его информации оккупанты 11 ноября ударили по многоэтажке и убили ребенка.

В Николаеве задержали таксиста, который "навел" российскую ракету на жилую многоэтажку и стал причиной смерти ребенка.

Как сообщает пресс-центр СБУ, спецслужба разоблачила информатора, который корректировал воздушные атаки захватчиков по гражданской инфраструктуре.

"Именно по его наведке оккупанты совершили ракетный удар по жилой многоэтажке в Николаеве осенью 2022 года. В результате вражеского обстрела погибли 8 мирных жителей, в том числе ребенок", - рассказали в СБУ.

По данным следствия, злоумышленник - местный житель, которого российская спецслужба привлекла к сотрудничеству в августе прошлого года. В поле зрения захватчиков он попал из-за своей прокремлевской активности в одном из Телеграм-каналов, где регулярно размещал свои антиукраинские комментарии.

Подрабатывая таксистом, предатель объезжал Николаев и фиксировал места базирования и перемещения Сил обороны. Также он пытался входить в доверие к своим пассажирам и расспрашивал у них информацию о возможных передвижениях украинской военной техники.

Кроме того, он передавал оккупантам координаты объектов гражданской инфраструктуры, которые находились возле жилых домов.

За каждое выполненное задание вражеский информатор получал до 5 тыс. грн., которые перечисляли на его собственную банковскую карту.

Во время обыска у него нашли мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с врагом.

Ему сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Сейчас он под стражей. Таксисту грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Уничтожение многоэтажки в Николаеве - что известно

Напомним, российская армия неоднократно наносила удары по Николаеву. В результате коварных атак погибло много гражданского населения. В частности, один из таких ударе враг нанес в ноябре 2022 года - ракетный удар пришелся по жилой пятиэтажке. В доме погибли люди.

Тогда враг ударил по жилому дому ракетами С-300. Также частично пострадали супермаркет, линии электросетей, торговые заведения и частный автотранспорт.

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