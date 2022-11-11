По предварительным данным, обстрел осуществлялся ракетами типа С-300.

Сейчас известно о семи погибших и одном раненом в результате обстрела российскими оккупантами Николаева.

"По данным следствия, 11 ноября около 03:00 российская армия в очередной раз обстреляла ракетами два жилых района Николаева. В результате обстрелов в одном из районов полностью разрушен один из подъездов пятиэтажного жилого дома. В настоящее время известно о семи погибших и одном раненом жителе", - отметили в Telegram-канале Офиса генерального прокурора.

Также существенные повреждения получили и другие многоэтажные жилые дома, супермаркет, линии электропередач, торговые заведения и частный автотранспорт.

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"В другом районе повреждены частные жилые дома, автотранспорт, производственные помещения и склады предприятий, ремонтные мастерские, СТО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о пострадавших уточняется.

"По предварительным данным, обстрел осуществлялся ракетами типа С-300", - отметили в ОГП.

Так, при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

В Офисе президента сообщили, что седьмой жертвой стал человек, который был госпитализирован, но скончался в больнице.

Ракетный удар по многоэтажке в Николаеве - что известно

Ночью 11 ноября российские оккупанты обстреляли жилой дом в Николаеве. Сначала сообщалось о двух погибших и двух раненых.

Впоследствии мэр города Александр Сенкевич сообщил, что в пятиэтажном жилом доме разрушены этажи с 5-го по 1-й. Спасатели обнаружили тела шестерых погибших.

Реакция Зеленского на трагедию

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ночную атаку россиян циничным ответом государства-террориста на успехи ВСУ на фронте. Он заверил, что оккупанты будут отвечать за каждое преступление против Украины и украинцев.

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