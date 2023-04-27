Выяснилось, что враг бил "Калибрами", а не С-300.

Ночной удар по Николаеву, в результате которого погиб один гражданский и еще 23 получили ранения, был нанесен ракетами "Калибр", а не С-300, как сообщалось ранее. Уточненные данные сообщил спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"Ночью враг атаковал Николаев "Калибрами" из акватории Черного моря. 4️ ракеты были направлены с использованием особенностей местности и изменений траектории для усложнения обнаружения", – говорится в сообщении.

В результате удара был разрушен один частный дом, еще один поврежден. Также существенные разрушения получила жилая многоэтажка и одно историческое здание. Погиб один человек, 23 получили ранения, в том числе ребенок.

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"Учитывая, что это высокоточное оружие, работающее по координатам наведения – очевиден факт террора мирного населения", – заявил Назаров.

Удар по Николаеву – что известно

Минувшей ночью после полуночи враг нанес ракетный удар по Николаеву. Губернатор региона Виталий Ким написал в своем Телеграмм-канале, что, предварительно, стреляли ракетами С-300.

В течение ночи на месте продолжались оперативно-спасательные работы. По мере ликвидации последствий количество обнаруженных пострадавших постоянно росло.

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