В Николаеве в собственной квартире убили пенсионерку - ее тело обнаружили накануне вечером.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
"15 июня около 20:00 на спецлинию 102 поступило сообщение от медиков о том, что в квартире по ул. Передовой обнаружено тело 69-летней женщины с телесными повреждениями", - говорится в сообщении.
На место прибыли следователи, руководство главка и сотрудники окружной прокуратуры. Тело женщины направили на судебно-медицинскую экспертизу.
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По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство" и проводят расследование. Проводятся мероприятия для установления обстоятельств смерти пенсионерки.
Как сообщал УНИАН, на днях в Днепре жители массива Тополь обнаружили под балконами дома труп мужчины.
До этого в Киеве в субботу вечером на улице Елены Телиги возле АЗС в кустах обнаружили обнаженное тело женщины. Труп случайно увидел прохожий.
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