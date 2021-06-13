На месте работают правоохранители.

В Киеве в субботу вечером на улице Елены Телиги возле АЗС в кустах обнаружили обнаженное тело женщины.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

На место уже прибыли правоохранители, кинологи и руководство столичного главка полиции. "Обстоятельства этой страшной находки уточняются", - говорится в сообщении.

Как рассказал мужчина, который нашел тело, он свернул с дороги, ища место для утоления естественной нужды. После этого увидел - "человек лежит, возле него - мухи". "Я побежал сразу на заправку", - говорит он. После чего на место вызвали полицию.

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Автор: Юрий Годован