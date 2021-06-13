Тело обнаружили возле АЗС / скриншот
В Киеве в субботу вечером на улице Елены Телиги возле АЗС в кустах обнаружили обнаженное тело женщины.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
На место уже прибыли правоохранители, кинологи и руководство столичного главка полиции. "Обстоятельства этой страшной находки уточняются", - говорится в сообщении.
Как рассказал мужчина, который нашел тело, он свернул с дороги, ища место для утоления естественной нужды. После этого увидел - "человек лежит, возле него - мухи". "Я побежал сразу на заправку", - говорит он. После чего на место вызвали полицию.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- В Ивано-Франковске загадочно умерли двое мужчин: тела нашли в шахте лифта (фото)
- Под Винницей мать зарезала сына на поминках (фото)
- Менял девушек как перчатки: в Киеве фитнес-тренера подозревают в убийстве любовницы (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram