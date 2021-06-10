Инцидент произошел в частном доме в Буче, где школьники нашли пневматическое ружье и начали фотографироваться с ним для соцсетей.

В Киевской области школьница из пневматического ружья застрелила своего товарища.

Как сообщил в Facebook начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, инцидент произошел сегодня в городке Буча.

По словам Небытова, после сдачи внешнего независимого оценивания четверо школьников пошли в частное имение одного из друзей, нашли пневматическое ружье и начали фотографироваться с оружием для соцсетей.

"В какой-то момент 15-летняя девушка нажала на спусковой крючок и выстрелила в грудь товарища. Юноша погиб на месте. По предварительным данным, отец убитого парня планировал подарить ему пневматическое ружье на один из праздников", - рассказали правоохранители.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

По данному факту открыто уголовное производство по убийству по неосторожности.

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Автор: Антонина Доломанжи