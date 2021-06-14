Личность мужчины устанавливается.

В Днепре жители массива Тополь обнаружили под балконами дома труп мужчины.

Об этом пишет ТСН, информацию также подтвердили в местном отделении полиции.

Около шести утра о происшествии сообщили местные жители, рассказав, что увидели на месте тело мужчины без видимых телесных повреждений.

"На месте работали правоохранители. Явных телесных повреждений на теле не обнаружили. Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. Личность мужчины пока не установлена. Сейчас правоохранители этим занимаются", - рассказали в Днепровском отделении полиции.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в субботу вечером на улице Елены Телиги возле АЗС в кустах обнаружили обнаженное тело женщины. Труп случайно увидел прохожий.

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Автор: Юрий Годован