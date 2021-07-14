Его задержали в марте этого года.

В Николаеве будут судить оперуполномоченного криминальной полиции, который шантажировал коллегу интимными фотографиями.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

По данным следствия, 37-летний полицейский, узнав частную информацию про одного из своих коллег, требовал от него две тысячи долларов за неразглашение информации руководству и окружающим.

"8 марта 2021 года противоправная деятельность полицейского пресечена сразу после получения им части неправомерной выгоды в размере 28 тысяч гривен на банковскую карту", - говорится в сообщении.

Читайте также"Обед по расписанию" : в США женщина заехала в МакДональдз во время полицейской погоныНиколаевской областной прокуратурой утвержден обвинительный акт в отношении старшего оперуполномоченного сектора уголовной полиции по факту за вымогательство неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 189 УК Украины). Акт направлен в суд.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская