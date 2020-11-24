Некоторых юношей подобным давлением он довел до самоубийства.

В Британии 36-летний футбольный тренер-педофил, притворяясь в сети девочкой, заставлял мальчиков отправлять ему фото или видео непристойного характера.

Читайте такжеВ России шизофреник два месяца заставлял похищенного ребенка смотреть порноОб этом пишет Lenta.ru.

С 2016 по 2020 год Дэвид Уилсон заводил поддельные аккаунты в Facebook и через них общался с мальчиками.

Он отправлял им интимные фото девочек из интернета и шантажировал, заставляя отправлять ему более развратные фотографии, а также фотографии своих младших братьев и сестер.

Некоторых юношей подобным давлением он довел до самоубийства. Всего мужчина сознался в 96 преступлениях, пишет Daily Mail.

По данным следствия, Дэвид Уилсон контактировал с 5 000 детей в Британии и за рубежом, 500 из которых отправляли ему фото. Он не проявлял сострадания, даже когда жертвы умоляли его прекратить шантаж. Расследование по его делу заняло три года.

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Автор: УНИАН