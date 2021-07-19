На улице Борисовские Пруды в Москве украинец толкнул экс-возлюбленную с 15-го этажа, а затем прыгнул сам.
Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел вечером в воскресенье, 18 июля. По данным СМИ, 40-летний гражданин Украины Дмитрий Титаренко заехал к экс-возлюбленной, чтобы забрать свои вещи. Но между ним и 32-летней Юлией Кузьминой начался конфликт, который слышали соседи.
В итоге мужчина толкнул девушку с 15-го этажа, пояснила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова. А затем прыгнул сам. Он получил смертельные травмы, но в полете пытался зацепиться за дерево.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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