По данным СМИ, 40-летний гражданин Украины Дмитрий Титаренко заехал к экс-возлюбленной, чтобы забрать свои вещи, но между ними возник конфликт.

На улице Борисовские Пруды в Москве украинец толкнул экс-возлюбленную с 15-го этажа, а затем прыгнул сам.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 18 июля. По данным СМИ, 40-летний гражданин Украины Дмитрий Титаренко заехал к экс-возлюбленной, чтобы забрать свои вещи. Но между ним и 32-летней Юлией Кузьминой начался конфликт, который слышали соседи.

В итоге мужчина толкнул девушку с 15-го этажа, пояснила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова. А затем прыгнул сам. Он получил смертельные травмы, но в полете пытался зацепиться за дерево.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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Автор: Денис Прядко