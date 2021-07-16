В Киеве мужчина покончил с собой, совершив суицид в Сырецком парке.
Детали инцидента сообщаются на странице столичной Муниципальной охраны в Facebook. Там также опубликовано фото с места происшествия.
"Около полуночи к наряду обратился прохожий с информацией о мужчине, который прыгнул с железнодорожного моста. Медики констатировали смерть. От полученных травм парень скончался на месте. Причины поступка установят следователи", - говорится в сообщении.
Отметим, на территории Сырецкого парка расположена Киевская детская железная дорога.
Как сообщал УНИАН, в Днепре пациент городской больницы №6 покончил жизнь самоубийством. Он лечился от туберкулеза. 58-летний мужчина проходил лечение в отделении фтизиатрии. Ранее ему диагностировали туберкулез легких.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- На Львовщине утонула в озере 22-летняя девушка
- В Одессе парень упал с 14-го этажа жилого дома, полиция говорит о самоубийстве
- Под Черниговом мужчина бросился под поезд, движение на пути остановлено
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram