Об инциденте сообщил прохожий.

В Киеве мужчина покончил с собой, совершив суицид в Сырецком парке.

Детали инцидента сообщаются на странице столичной Муниципальной охраны в Facebook. Там также опубликовано фото с места происшествия.

"Около полуночи к наряду обратился прохожий с информацией о мужчине, который прыгнул с железнодорожного моста. Медики констатировали смерть. От полученных травм парень скончался на месте. Причины поступка установят следователи", - говорится в сообщении.

Отметим, на территории Сырецкого парка расположена Киевская детская железная дорога.

Как сообщал УНИАН, в Днепре пациент городской больницы №6 покончил жизнь самоубийством. Он лечился от туберкулеза. 58-летний мужчина проходил лечение в отделении фтизиатрии. Ранее ему диагностировали туберкулез легких.

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Автор: Юрий Годован