В автобусе было 19 пассажиров, которые, по данным молдавских властей, не пострадали.

В Молдове рейсовый автобус, следовавший из Кишинева в Киев, столкнулся с автомобилем - в результате столкновения погибли водитель авто и его жена. Как сообщает Newsmaker, авария произошла 11 июля на трассе R7 в Рышканском районе. В результате ДТП погибли два человека - водитель легкового автомобиля и его пассажирка.

По данным полиции, водитель автомобиля Renault решил развернуться на трассе через сплошную линию разметки. В этот момент в него врезался рейсовый автобус, который направлялся в Украину.

В результате столкновения легковой автомобиль получил значительные механические повреждения. Погиб 74-летний водитель авто, а также его 69-летняя жена, которая находилась на пассажирском сиденье.

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Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям Молдовы сообщил, что вызов о ДТП поступил в 08:17 - автомобиль Renault Kango столкнулся с автобусом Neoplan. На место прибыли две бригады спасателей, которым было поручено провести работы по эвакуации двух людей, которые застряли между колесами автомобиля.

Спасателям удалось освободить из-под обломков поврежденного авто тело мужчины, а также женщину находившуюся без сознания, которая умерла в машине скорой помощи. Отмечается, что 19 пассажиров, которые находились в маршрутном автобусе, не пострадали.

Причину и обстоятельства происшествия необходимо установить компетентным органам.

ДТП с украинцами за границей

Напомним, в ночь на 27 января в Польше произошло ДТП с участием пассажирского автобуса из Украины. ДТП произошло около 4 часов утра на повороте дороги недалеко от населенного пункта Голубье Люблинского воеводства. Автобус съехал с проезжей части и перевернулся на бок.

В автобусе находились 59 пассажиров и два водителя - все граждане Украины. Из них примерно два десятка человек были госпитализированы с различными травмами. Остальных пассажиров автобуса перевезли в ближайший общественный центр. Автобус ехал по маршруту Одесса - Варшава.

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