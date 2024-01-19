Спикер МИД Олег Николенко прокомментировал УНИАН, в каком состоянии находятся люди.

На территории Польши в дорожно-транспортное происшествие попал автобус, в его салоне было 26 украинцев. Есть пострадавшие.

Речь идет о ДТП, которое произошло в Люблинском воеводстве Польши. Детали аварии и состояние украинцев уточнил спикер украинского МИД Олег Николенко в комментарии УНИАН.

Он отметил, что Генеральное консульство Украины в Люблине уже оказывает консульскую помощь украинцам, пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии. По его словам, авария с участием автобуса на украинской регистрации произошла в местности Вишнице 19 января.

Видео дня

"В результате ДТП двое украинцев получили незначительные травмы. Угрозы их жизни нет. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил Николенко.

Остальные пассажиры размещены во временном месте ожидания, указал представитель МИД Украины. Кроме того, перевозчик уже предоставил другой автобус, который доставит украинских граждан в Украину.

"Начались следственные действия. Украинское консульство взаимодействует с польскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств аварии, а также держит на контроле лечение пострадавших людей", - добавил дипломат.

В ноябре в Польше разбился украинский автобус возле Грубешова

В ноябре 2023 года в местности Вершине возле города Грубешова в Польше также произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса на украинской регистрации.

Тогда в результате ДТП погибли трое украинцев: две женщины и ребенок шести лет. Остальные четверо граждан получили травмы различной степени тяжести.

Вас также могут заинтересовать новости: