У него множественные ранения и повреждения.

Утром 3 апреля во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области взорвали автомобиль, в результате чего пострадал коллаборант Максим Зубарев. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

О происшествии сначала сообщил законный мэр города Иван Федоров, а затем эту информацию подтвердили оккупационная администрация Мелитополя и росСМИ.

Взрыв произошел на проспекте Б. Хмельницкого. Сразу же на место происшествия выехали "скорые".

Видео дня

Позже российские пропагандисты сообщили, что при взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал коллаборант Максим Зубарев, он занимал должность так называемого "главы администрации поселка Акимовка".

"Пострадавший при взрыве автомобиля в центре Мелитополя Максим Зубарев находится в тяжёлом состоянии. У него множественные ранения и повреждения, включая травмы ног, перелом таза и бедра", — написал предатель Украины Владимир Рогов.

В Мариуполе подорвали авто топ-коллаборанта

27 марта во временно оккупированном Мариуполе в 8:07 утра в районе рынка Бахчиванджи в Приморском районе города прогремел взрыв. Оккупанты так называемой "ДНР" заявили, что в городе было совершено покушение на начальника "полиции" Москвина. Утверждается, что он жив.

"Сегодня в Мариуполе совершено покушение на моего друга Михо - начальника полиции Москвина, он жив. Разговаривал с ним, он получил лёгкую контузию", - заявил террорист "ДНР" Эдуард Басурин.

Вас также могут заинтересовать новости: