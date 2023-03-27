Взрыв прогремел в Приморском районе города.

Во временно оккупированном Мариуполе в 8:07 утра в районе рынка Бахчиванджи в Приморском районе города прогремел взрыв.

Сначала о том, что в городе очень громко, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Телеграмм-канале.

"По предварительной информации, взорвалась машина одного из командиров оккупантов", — заявили впоследствии в Мариупольском городском совете.

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В своем Телеграмм-канале мэр города Вадим Бойченко написал:

"Мариупольское сопротивление нанесло удар в оккупированном Мариуполе, взорвав машину одного из топ-военных. Подробности позже".

Оккупация Мариуполя

Оккупанты атаковали Мариуполь с первого дня полномасштабного вторжения. С начала марта 2022 года город находился в блокаде оккупационных войск РФ. Путинские солдаты буквально уничтожали Мариуполь, сбрасывая на его здания десятки тонн ежедневно.

В середине мая 2022 года защитники "Азовстали" вышли с территории завода. Они держали оборону более 80 дней. После этого Мариуполь оказался в полной оккупации.

По предварительным данным, российские оккупанты убили в городе более 22 тысяч мирных жителей.

19 марта 2023 года в Кремле внезапно заявили, что Путин прибыл во временно оккупированный Мариуполь. РосСМИ обнародовали ролик, на котором президент РФ осматривает один из жилых комплексов города.

В украинской разведке не исключают, что в Мариуполь приезжал двойник Путина.

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