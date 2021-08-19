Авария в Одесской области случилась вблизи одного из поселков, пострадавшие попали в больницу.

В четверг, 19 августа, в Одесской области в ДТП с участием трех авто пострадала женщина и ее 5-летние дети-двойняшки.

Масштабное ДТП произошло на трассе Одесса – Овидиополь, возле поселка Сухой Лиман, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

По предварительным данным, грузовой автомобиль Renault под управлением 40-летнего мужчины столкнулся с Toyota – за рулем была 28-летняя женщина.

Как отмечается, легковой автомобиль, в котором были дети водителя – 5-летние двойняшки, выезжал со второстепенной дороги на главную.

"От удара машину женщины отбросило на другую Toyota… Пострадали женщина и ее двое детей. Они доставлены в больницу", – добавили в ведомстве.

Сейчас правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия, правовая квалификация которому будет дана позднее.

Напомним, в Украине предусмотрена уголовная ответственность за нарушения правил безопасности дорожного движения, в результате которых, в частности, кто-то получил телесные повреждения средней степени тяжести – это ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса.

За такое нарушение грозит штраф, исправительные работы на срок до двух лет или арест до трех лет. Кроме того, злоумышленник может лишиться прав.

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Авторы: Лариса Козовая, Екатерина Присяжнюк