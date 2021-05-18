Девочка подорвалась на сигнальном патроне. В результате инцидента ребенка госпитализировали с рассечением брови.

В городе Северодонецк Луганской области на детской площадке возле жилых домов подорвалась 9-летняя девочка.

Об этом на странице в соцсети сообщила начальник отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай. По ее данным, инцидент произошел в 17 часов на улице Энергетиков, девочка подорвалась на сигнальном патроне. В результате инцидента ребенка госпитализировали с рассечением брови. "На место происшествия немедленно прибыли правоохранители, которые ограничили доступ к площадке, потому что по предварительной информации взрывоопасных предметов было несколько", - сообщила Погукай.

Читайте такжеВ Харькове мужчина закрылся в собственном гараже и подорвался (фото, видео)"Уже найдены еще два аналогичных патрона, которые находились в кустах и на скамейке. В настоящее время известно, что указанные опасные предметы нашли ребята, которые проживают в этом же дворе, на помойке и спрятали их в кустах, а пострадавшая девочка их нашла", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи вместе с прокуратурой решают вопрос о квалификации происшествия, продолжаются неотложные следственные мероприятия.

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Автор: Ирина Погорелая