В городе Северодонецк Луганской области на детской площадке возле жилых домов подорвалась 9-летняя девочка.
Об этом на странице в соцсети сообщила начальник отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай. По ее данным, инцидент произошел в 17 часов на улице Энергетиков, девочка подорвалась на сигнальном патроне. В результате инцидента ребенка госпитализировали с рассечением брови. "На место происшествия немедленно прибыли правоохранители, которые ограничили доступ к площадке, потому что по предварительной информации взрывоопасных предметов было несколько", - сообщила Погукай.
Читайте такжеВ Харькове мужчина закрылся в собственном гараже и подорвался (фото, видео)"Уже найдены еще два аналогичных патрона, которые находились в кустах и на скамейке. В настоящее время известно, что указанные опасные предметы нашли ребята, которые проживают в этом же дворе, на помойке и спрятали их в кустах, а пострадавшая девочка их нашла", - говорится в сообщении.
Сейчас следователи вместе с прокуратурой решают вопрос о квалификации происшествия, продолжаются неотложные следственные мероприятия.
Вас также могут заинтересовать новости
- На Львовщине возле подъезда многоэтажки разорвалась граната: есть погибшие (фото)
- Под Харьковом мужчине во двор бросили гранату
- На Львовщине мужчина подорвался на снаряде времен Второй мировой
- Жительница Днепра нашла снаряд в мусорном баке на улице (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram