Убийца пытался убедить полицию, что мужчина умер от несчастного случая.

В Луцке полиция разоблачила мужчину, зарезавшего своего знакомого. Вероятный убийца сам позвонил в полицию и заявил, что его товарищ якобы самостоятельно наткнулся на нож и умер.

Как сообщается в Telegram-канале Департамента уголовного розыска Нацполиции правоохранители обнаружили на теле погибшего немало ножевых повреждений. Его туловище, шея и голова были изуродованы многочисленными колото-резаными ранами.

В дальнейшем следователи выяснили, что именно заявитель во время застолья лишил жизни своего товарища. Последний надеялся избежать ответственности, именно поэтому сменил свою окровавленную одежду и вызвал полицию под предлогом несчастного случая.

Сейчас фигурант задержан в порядке статьи 208 УПК РФ. Решается вопрос избрания меры пресечения-содержание под стражей.

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Ранее сообщалось, что правоохранители разыскивают мужчин, которые обоснованно подозреваются в убийстве женщины на столичной Оболони. Тело жертвы нашли на улице Приречной.

Погибшая-37-летняя уроженка Черниговщины, прибыла в Киев на заработки.

Сейчас правоохранители опросили заявителя и вероятных свидетелей происшествия, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что к преступлению причастны двое мужчин.

Автор: Дмитрий Захаров