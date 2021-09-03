Мужчина был настолько впечатлен, что посвятил "герою" публикацию в своих социальных сетях.

На Волыни водитель маршрутки по рейсу Луцк-Тростянец ошарашил ветерана АТО, который забыл свое удостоверение об участии в боевых действиях. Как известно, это удостоверение дает право на бесплатный проезд, однако без наличия документа это становится невозможным. Но водитель решил иначе и поразил ветерана, который сейчас стал священником, своей добротой.

О поступке мужчины, сидевшего за рулем общественного транспорта, на своей странице в Facebook рассказал участник боевых действий Сергей Ледвовк.

Так, ветеран АТО ехал из Луцка в Тростянец. На автовокзале он зашел в маршрутку. Когда водитель подошел к нему, священник протянул ему деньги за проезд. Но реакция водителя его ошарашила.

"Перед отправлением водитель подошел ко мне, а я протянул ему 50 грн. Он сказал, что у меня убд. Я говорю да, но я его забыл дома. На что он ответил, что ему сказали об удостоверении. Ему этого достаточно и денег не нужно", - написал Ледвовк.

Читайте такжеВ Одессе выпустили из СИЗО задержанного по подозрению в вымогательстве активистаВодитель не стал брать с него деньги, хотя священник не имел при себе удостоверения. По словам Ледвовка, такое произошло с ним впервые. Он не знает, как зовут водителя, однако успел его сфотографировать.

В комментариях пользователи отметили, что таких водителей действительно можно называть "героями", которые делают мир вокруг себя лучше и добрее.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Запорожье ученик гимназии на уроке пережил клиническую смерть. Инцидент произошел с 14-летним парнем.

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Автор: Полина Кузенко