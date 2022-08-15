В захваченном Россией Крыму в городе Щелкино в караоке-баре "Краб" исполняли украинские песни в поддержку в поддержку Вооруженных сил Украины.
Диджей бара - "жестко проукраинский субъект", и он не хочет включать российские песни, написал в Facebook российский пропагандист Олег Кашин.
"…На вопрос, готов ли он (диджей - Ред.) включить гимн России, ответил, что только за 5 000 рублей, не меньше. Обычная песня в этом караоке стоит 100 рублей", - добавил он.
Кашин также сообщил, что диджей - зять хозяйки заведения, и все руководство этого бара придерживается такой же позиции, как и он.
Пропагандист узнал, что все руководство заведения болеет за Украину и не раз высказывалось против войны РФ с украинским государством.
Напомним, РФ захватила украинский Крым весной 2014 года, а рано утром 24 февраля 2022-го осуществила полномасштабное вторжение в Украину и назвала его "спецоперацией".
В России приняли закон о распространении "фейков" о армии страны и ее дискредитации. Фейками могут назвать любую информацию, которая противоречит позиции РФ. Любого человека могут наказать за публичные высказываения против войны.