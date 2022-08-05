На ролик сразу же обратил внимание скандальный беларуский пропагандист Азаренок.

Беларуские музыканты исполнили песню украинской группы Океана Эльзы "Обійми" в центре Минска, пропагандисты Лукашенко негодуют.

Об этом пишет Белсат и Беларусь головного мозга.

Певица во время исполнения песни на украинском обратилась к пришедшей молодежи: "Споем для Украины". В ответ слушатели включили фонарики на смартфонах и подняли руки вверх, поддержав музыкантов.

На ролик сразу же обратил внимание скандальный беларуский пропагандист Азаренок. Телевизионщик Лукашенко призвал правоохранительные органы разобраться с участниками группы.

Белсат пишет, что певица, исполнившая украинскую песню, не появляется в соцсетях, что может свидетельствовать о ее задержании.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на захвате Соледара и Бахмута. В течении 4 августа враг вел штурм на Бахмутском направлении, однако он был неудачным. На Авдеевском направлении бои продолжаются.

На Краматорском направлении шли стрелковые бои.

По мнению экспертов из Института изучения войны, Украина впервые перехватила стратегическую инициативу и заставляет Россию перераспределять силы и менять приоритеты усилий.

Оккупанты, похоже, покинули Славянск и Северск. Реагируя на контрнаступательные действия ВСУ в Херсонской области, противник начал перебрасывать технику в оккупированный Крым.

Не прекращаются обстрелы и ракетные удары россиян по украинским городам. Под огонь оккупантов снова попала Днепропетровская область, Одесса, Запорожье и Николаев, а также Харьков.

С начала полномасштабного вторжения России ВСУ ликвидировали уже 41 500 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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