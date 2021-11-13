В городе Кременчуг Полтавской области на территории ПАО "Укртатнафта" произошло возгорание нефтепродуктов. Жертв и пострадавших нет.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Сегодня в 11:25 в г. Кременчуг на территории ПАО "Укртатнафта" в результате разгерметизации задвижки печи подогрева нефтепродуктов произошла их утечка на площади около двух квадратных метров, без дальнейшего горения. Однако внутри печи подогрева нефтепродуктов произошло возгорание нефтепродуктов", - говорится в сообщении.
В 11:55 возгорание было локализовано, а ликвидировано - в 17:09.
Для охлаждения печи от ГСЧС было привлечено 32 человека и 7 единиц техники.
Отмечается, что предприятие работает в штатном режиме.
Как сообщал УНИАН, на складе Одесского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), ситуация с которым признана чрезвычайной, загорелась сера. При этом ранее, в июле в пригороде Одессы задержали 5 человек во время кражи имущества НПЗ, а вечером 12 августа на территории завода неизвестные подожгли шесть автомобилей.
Вас также могут заинтересовать новости: