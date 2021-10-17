Предполагается, что причина возгорания - неосторожное обращение с огнем

На складе Одесского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), ситуация с которым признана чрезвычайной, загорелась сера.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 16 октября примерно в 14:10 в службу спасения поступило сообщение о том, что с территории НПЗ доносится едкий запах дыма. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения обнаружили очаг возгорания серы в складском помещении предприятия.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар на начальной стадии развития и не допустили распространения огня на всю площадь химического вещества, которая составляет 400 квадратных метров.

Вероятной причиной возгорания считается неосторожное обращение с огнем неизвестными.

Как сообщал УНИАН, 15 июня 2021 года прокурор Одесской области Сергей Костенко заявил, что Одесский НПЗ, который арестован в рамках дела о хищении нефтепродуктов по "схеме Курченко", представляет собой экологическую угрозу, так как имущество предприятия разворовывается. Оборудование пилят на металлолом, крадут с целью продажи и так далее. По данным прокурора, порядка 90% электрооборудования злоумышленники уже демонтировали.

Читайте такжеВ Одессе из трамвая выпала пенсионерка: пассажиру пришлось останавливать транспорт своим теломВ июле в пригороде Одессы задержали 5 человек во время кражи имущества НПЗ, вечером 12 августа на территории завода неизвестные подожгли шесть автомобилей.

В сентябре на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ситуация с НПЗ признана чрезвычайной. В частности, комиссия пришла к выводу, что предприятие, на котором имеются взрывоопасные вещества, представляет собой техногенно-экологическую угрозу для Одесской области.

Дело Курченко: подробности

В апреле 2014 года известный бизнесмен, соратник экс-президента Виктора Януковича Сергей Курченко был объявлен в международный розыск.

В рамках следствия прокуратура совместно с полицией 19 июня обратилась в Киевский райсуд Одессы с ходатайством об осуществлении специального досудебного расследования в отношении Курченко, который подозревается в организации схемы по хищению нефтепродуктов. По делу задержали несколько человек, несколько фигурантов осуждены.

Также суд применил спецконфискацию к нефтебазе "Лагуна-Рени", которая использовалась для "прикрытия" незаконной деятельности по присвоению государственных средств.

13 ноября 2017 года решением Киевского райсуда в рамках расследования в пользу государства конфискованы 100 тысяч тонн нефтепродуктов стоимостью более 800 миллионов гривень.

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Автор: Лариса Козовая