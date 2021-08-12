Причина пожара устанавливается.

На территории недействующего Одесского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) сгорели шесть автомобилей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, сообщение о возгорании в службу спасения поступило сегодня примерно в 18:40.

"Поступило сообщение о том, что на территории недействующего завода "Лукоил" (Одесский НПЗ – УНИАН) произошел пожар, по адресу Шкодова гора, 1/1. Спасатели оперативно выехали на тушение пожара. По прибытию к месту вызова пожарные установили, что горят 6 автомобилей", - говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован в 19:06.

Причина и ущерб - устанавливаются.

От ГСЧС привлекались 8 единиц пожарной техники и 24 спасатели.

Как сообщал УНИАН, 15 июня 2021 года прокурор Одесской области Сергей Костенко заявил на брифинге, что Одесский НПЗ, который арестован в рамках дела о хищении нефтепродуктов по "схеме Курченко", представляет собой экологическую угрозу, так как имущество предприятия разворовывается. В частности, оборудование пилят на металлолом, крадут с целью продажи. По данным прокурора, порядка 90% электрооборудования злоумышленники уже демонтировали.

Читайте такжеВ Одесской области неизвестные устроили поджог в заповеднике

В июле в пригороде Одессы задержаны 5 человек во время кражи имущества НПЗ.

Справка УНИАН. В апреле 2014 года известный бизнесмен, соратник экс-президента Виктора Януковича Сергей Курченко был объявлен в международный розыск. В рамках следствия прокуратура совместно с полицией 19 июня обратилась в Киевский райсуд Одессы с ходатайством об осуществлении специального досудебного расследования в отношении Курченко, который подозревается в организации схемы по хищению нефтепродуктов. По делу задержали несколько человек, несколько фигурантов осуждены.

Также суд применил спецконфискацию к нефтебазе "Лагуна-Рени", которая использовалась для "прикрытия" незаконной деятельности по присвоению государственных средств.

13 ноября 2017 года решением Киевского райсуда в рамках расследования в пользу государства конфискованы 100 тыс. тонн нефтепродуктов стоимостью более 800 млн грн.

Кроме того, конфисковано имущество Одесского НПЗ и еще одного предприятия. Ориентировочная стоимость конфискованного имущества превысила 5 млрд грн.

Автор: Лариса Козовая