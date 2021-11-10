Бизнес ждет резкого скачка цен на нефть.

Цены на нефть выросли в среду после того, как отраслевые данные показали резкое падение нефти в США на прошлой неделе.

Об этом пишет Reuters.

Стоимость барреля январской нефти марки Brent составляет по состоянию на 7:00 утра по Гринвичу 85,22 долларов, поднявшись на 44 цента или 0,5% после роста на 1,6% во вторник.

Стоимость на декабрьскую нефть марки WTI в США выросла на 16 центров или на 0,2% до 84,31 доллара за баррель.

Читайте такжеЭксперт ответил, стоит ли ждать падения цен на газВо время предыдущих торгов оба эталона достигли самого высокого уровня начиная с 26 октября, чему способствовало сокращение мировых запасов нефти последние несколько месяцев.

Запасы сырой нефти в США за неделю (до 5 ноября) уменьшились на 2,5 миллиона баррелей.

"Поставка ограничена, поскольку ОПЕК придерживается политики ограничения поставок. Рост авиаперевозок также поддерживает спрос на нефть", - подчеркнул Автар Санду, старший менеджер по сырьевым товарам компании Phillip Futures в Сингапуре.

Рынок будет ждать еженедельных данных о запасах от Управления энергетической информации, чтобы узнать, подтвердит ли оно сокращение запасов сырой нефти.

Гендиректор Vitol Group Рассел Харди отметил, что спрос на нефть вернулся к докарантинному уровню. В первом квартале 2022 года, по его мнению, спрос может даже превысить уровень 2019 года.

"Вероятность резкого скачка до 100 долларов за баррель очевидна", – сказал он.

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Автор: Яна Ставская